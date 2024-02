DJ MARKET TALK: SocGen deve registar queda do lucro líquido, receitas trimestrais

(DJ Bolsa)-- O Société Générale deve reportar uma queda do lucro líquido e das receitas do quarto trimestre face ao período homólogo quando publicar os resultados na quinta-feira, de acordo com estimativas de consenso avançadas pela FactSet. O banco francês deve apresentar uma receita total no quarto trimestre de EUR5,93 mil milhões, de acordo com a FactSet e com base nas estimativas de nove analistas, contra EUR6,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.