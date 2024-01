DJ MARKET TALK: SocGen recomenda posicionamento neutral nas Bunds antes da inflação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O Société Générale Research recomenda aos investidores que passem a estar taticamente neutros nas Bunds alemãs antes dos dados da inflação, agendados para 31 de janeiro. Analistas do banco francês continuam a acreditar que as yields das Bunds a 10 anos perto de 2,50%/2,60% devem ser vistas como uma compra na queda, referem numa nota. As yields das Bunds a 10 anos fecharam a 2,2995%. (emese.bartha@wsj.com)

