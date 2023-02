DJ MARKET TALK: Société Générale mostra cautela apesar de lucro do 4T

(DJ Bolsa)-- O Société Générale declarou um dividendo mais fraco do que o esperado e um outlook inalterado, apesar de os resultados do quarto trimestre terem sido melhores do que muitos previam, dizem os analistas do Citi, numa nota. As receitas do 4T foram 7% mais elevadas e as provisões 23% mais baixas do que o consenso, com o lucro líquido de EUR1,16 mil milhões 37% melhor do que as previsões, dizem. O banco apresentou um ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.