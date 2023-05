DJ MARKET TALK: Sondagem do BCE abre a porta a mais aumentos dos juros

(DJ Bolsa)-- A sondagem aos empréstimos do Banco Central Europeu mostra que as condições de financiamento na Europa se restringiram de forma ordenada até recentemente, deixando a porta aberta a novos aumentos das taxas de juro até cerca de 4%, disse Johannes Mayr, economista-chefe da Eyb & Wallwitz. "Os aumentos das taxas de juro estão a ser transportados para as empresas e famílias mais ou menos conforme o esperado"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.