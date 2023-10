DJ MARKET TALK: Sondagem do BCE prevê inflação ligeiramente mais baixa em 2025

(DJ Bolsa)-- Uma sondagem do Banco Central Europeu tem previsões de uma inflação subjacente e inflação principal ligeiramente mais baixas para os próximos anos na Zona Euro. Na Sondagem de Previsores Profissionais mais recente, os preços no consumidor harmonizados devem subir em média 2,1% em 2025, face a 2,2% nas previsões anteriores. Entretanto, em 2023, a inflação deve rondar uma média de 5,6%, face a ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.