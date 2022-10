DJ MARKET TALK: Sondagem do BCE sobre previsões da inflação são chave para subidas

(DJ Bolsa)-- As expectativas para a inflação de longo prazo do Banco Central Europeu na sondagem que será publicada na sexta-feira podem provar ser cruciais para o caminho futuro das taxas de juro, diz a Goldman Sachs Asset Management. Depois da subida de 75 pontos base do BCE desta quinta-feira, o foco dos investidores cai virar-se para a sondagem de sexta-feira para obterem sinais sobre os efeitos de segunda ronda na inflação, diz Gurpreet ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.