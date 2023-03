DJ MARKET TALK: Sondagem do BOE traz mensagem mista

(DJ Bolsa)-- A mais recente sondagem do Banco de Inglaterra, ou BOE, a diretores financeiros contribui para as mensagens confusas vistas em dados de sondagens recentes, diz a Monex Europe. "Achamos que o BOE vai hesitar na leitura destes dados, e em vez disso aguardar pela confirmação dos dados concretos de fevereiro antes da reunião de maio para tomar uma decisão", disse Simon Harvey, analista de câmbio da Monex. "A falta ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.