DJ MARKET TALK: Sondagem Ifo da Alemanha mostra persistência da recessão

(DJ Bolsa)-- A queda maior que o esperado do índice Ifo da Alemanha, e a queda dos PMI na segunda-feira, sugerem que o país voltou a contrair no início do 3T, diz a economista sénior da Capital Economics para a Europa Franziska Palmas numa nota. O índice de condições atuais do Ifo, que tem uma melhor relação com o PIB do que o índice principal deste indicador, caiu acentuadamente e aponta para uma contraçã...