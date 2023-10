DJ MARKET TALK: Sondagem ZEW da Alemanha sugere recuperação mais distante

(DJ Bolsa)-- O índice que mede as condições atuais do índice ZEW da Alemanha continuou a queda que mantém desde abril, o que não é positivo para as expectativas de que a economia do país vai recuperar no quarto trimestre, refere Melanie Debono, economista da Pantheon Macroeconomics, numa nota. A leitura de outubro, que desceu 0,5 pontos para -79,9 pontos, reflete as condições ainda recessivas na Alemanha, assinala.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.