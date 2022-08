DJ MARKET TALK: Sondagem ZEW para a Alemanha mostra economia a abrandar mais no 3T

(DJ Bolsa)-- O índice ZEW alemão caiu novamente em agosto, dando mais provas de que, depois de uma estagnação do PIB no segundo trimestre, a atividade na maior economia da Zona Euro abrandou ainda mais ao entrar no 3T, diz Mateusz Urban, economista da Oxford Economics, numa nota. Depois das quedas acentuadas registadas em julho com o risco elevado de um corte de gás russo, tanto a avaliação das condições atuais como o ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone