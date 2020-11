DJ MARKET TALK: Sondagens das eleições dos EUA estão "tragicamente erradas"

(DJ Bolsa)-- Ainda é muito cedo para tirar quaisquer conclusões claras que não seja o verdadeiro derrotado destas eleições dos EUA: as sondagens, disse o Rabobank. "As sondagens foram hilariantes e tragicamente erradas", disse o banco holandês, já que Biden não parece ter a vantagem prevista. Não houve "onda azul" ou "onda vermelha" e ambos os candidatos presidenciais, portanto, agora esperam ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

