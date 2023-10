DJ MARKET TALK: Sondagens do Reino Unido mostram perda de resiliência

(DJ Bolsa)-- As sondagens às empresas do Reino Unido sugerem que a economia perdeu ímpeto e está perto de uma recessão, de acordo com Alex Kerr, economista da Capital Economics. A queda do PMI compósito para 48,5 pontos em setembro -- ainda que melhor do que a leitura preliminar de 46,8 --, face a 50,8 pontos em julho, em conjunto com a contração em cadeia de 0,5% do PIB em julho, sugere que a resiliência económica da ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.