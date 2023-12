DJ MARKET TALK: Sondagens empresariais dos EUA dão sinais mistos sobre emprego

(DJ Bolsa)-- As empresas de serviços dos EUA contrataram a um ritmo ligeiramente mais rápido em novembro, com a atividade do setor a expandir-se pelo 11º mês consecutivo, de acordo com um índice de gestores de compras, ou PMI, do Institute for Supply Management. As contratações do setor cresceram nos últimos seis meses. Isto contrasta com uma sondagem similar divulgada antes pela S&P Global, que indicou que as contrataç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.