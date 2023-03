DJ MARKET TALK: Sony diz que Microsoft pode subir preços dos jogos Call of Duty

(DJ Bolsa)-- A Autoridade para Concorrência e Mercados, ou CMA, do Reino Unido publicou a resposta da Sony Group a remédios que apresentou em fevereiro para a Microsoft conseguir a aprovação para comprar a Activision Blizzard por $75mM. A Sony, fabricante das consolas PlayStation, diz que a Microsoft teria "um claro incentivo" para aumentar o preço dos jogos Call of Duty da Activision e em dar prioridade ao seu desenvolvimento para ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.