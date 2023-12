DJ MARKET TALK: S&P 500 deve atingir novo máximo de sempre em 2024

(DJ Bolsa)-- O S&P 500 deve atingir um máximo de sempre em 2024, mas a subida vai ser abrangente em vez de ser dada pelas chamadas "Sete Magníficas", que impulsionaram a maior parte do crescimento este ano, referem analistas do BofA Securities numa nota de research. Os analistas referem que se a Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon.com, Nvidia, Tesla e Meta Platforms -- as tecnológicas de elevado crescimento que os analistas chamam de "... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.