DJ MARKET TALK: S&P corta previsão de crescimento para a China em 2023

(DJ Bolsa)--A S&P reduziu a previsão para o crescimento do PIB da China em 2023 para 5,2%, contra 5,5% anteriormente, citando dados recentes dececionantes. "O principal risco de crescimento negativo para a China é que a recuperação perdeu mais força devido à fraca confiança entre os consumidores e no mercado imobiliário", disse a empresa. A falta de um grande estímulo político vai reforçar o risco,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.