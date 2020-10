DJ MARKET TALK: S&P deve manter rating, outlook de Itália -Citigroup

(DJ Bolsa)-- O cenário base do Citigroup é de que a S&P Global Ratings vai manter o rating BBB e outlook negativo de Itália na revisão de sexta-feira, dizem os estrategas de taxas do banco. As afirmações tanto do rating como do outlook devem ser neutrais para as obrigações italianas, do ponto de vista do Citi. No entanto, ainda há a probabilidade de ser feito um corte, tendo em conta o potencial de crescimento reduzido ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

