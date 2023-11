DJ MARKET TALK: S&P melhora outlook de crescimento económico dos EUA para 2024

(DJ Bolsa)-- A S&P Global Ratings espera que a economia dos EUA cresça 1,5% em 2024 numa base média anualizada, diz a agência num relatório. Em setembro, a S&P disse que esperava um crescimento económico para os EUA de apenas 1,3% no próximo ano. O crescimento de 2025 será de 1,4%, enquanto a economia deve expandir-se 1,8% em 2026, diz a S&P. O desemprego deve subir nos próximos dois anos, atingindo 4,6% em 2025, de acordo com a agê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.