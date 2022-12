DJ MARKET TALK: S&P revê em alta previsão do PIB dos EUA para o quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- A S&P Global Market Intelligence aumentou a estimativa para o crescimento do PIB dos EUA no quarto trimestre para 2,3%, face a uma projeção anterior de 0,9%, depois da divulgação dos indicadores económicos avançados do Departamento do Comércio dos EUA. O deficit comercial de bens foi de $83,3 mil milhões ajustados em novembro, contraindo 15,6% face ao mês anterior. As exportações recuaram 3,1% ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.