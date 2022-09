DJ MARKET TALK: S&P vê PIB dos EUA a crescer 0,2% no próximo ano

(DJ Bolsa)-- A S&P Global Ratings diz que espera que o PIB dos EUA cresça 1,6% em 2022 e 0,2% em 2023, "com a economia a cair numa recessão superficial no primeiro semestre do ano". De acordo com a S&P, o mercado laboral ainda está restrito, e espera que a taxa de desemprego atinja os 4,8% até ao final do próximo ano e que atinja um pico de 5,7% até ao início de 2025. A taxa vai continuar acima de 5% ao longo de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.