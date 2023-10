DJ MARKET TALK: Spinoff da Sandoz faz sentido estratégico para a Novartis

(DJ Bolsa)-- O plano da Novartis para o spinoff da unidade de genéricos Sandoz parece estrategicamente positivo para o grupo farmacêutico suíço, mas não deve criar valor no curto prazo, referem analistas do Jefferies numa nota de research. O spinoff vai permitir à Novartis focar-se apenas em fármacos inovadores, diz o Jefferies. Embora a Sandoz continue algo subestimada dentro da Novartis, parece destinada a negociar com uma avaliaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.