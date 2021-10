DJ MARKET TALK: Spread das BTP-Bunds a 10 anos pode aumentar num horizonte de 12 meses

(DJ Bolsa)-- O spread das yields das BTP-Bunds a 10 anos deve aumentar para 120 pontos base num horizonte de um ano, diz Florian Spaete, estratega de obrigações sénior da Generali Investments. Embora os spreads das obrigações fora do centro da Zona Euro devam continuar bem suportadas, a eventual retirada do suporta do Banco Central Europeu argumenta em favor de spreads mais alargados, diz. "Além disso, o aumento da previsão ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

