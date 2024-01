DJ MARKET TALK: Spread das obrigações da Zona Euro sem risco de aumento

(DJ Bolsa)-- É difícil ver catalisadores que possam aumentar os spreads das yields das obrigações soberanas da Zona Euro no curto prazo, uma vez que a oferta de obrigações tem sido bastante absorvida e a restrição quantitativa do Banco Central Europeu está a ocorrer de forma previsível, afirma Peter Goves, responsável de research de dívida soberana dos mercados desenvolvidos no MFS Investment Management.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.