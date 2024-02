DJ MARKET TALK: Spread das yields a 10 anos EUA-Alemanha deve manter-se em 2024

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O UBS continua a esperar que o spread entre as yields dos Treasurys e das Bunds a 10 anos permaneça alargado durante o resto deste ano devido à relativa resiliência da economia dos EUA, aos outlooks dos bancos centrais e às dinâmicas de inflação, refere o estratega Reinout De Bock numa nota. O spread das yields a 10 anos EUA-Alemanha está a cerca de 181 pontos base, tendo subido acentuadamente face aos 137 pontos ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.