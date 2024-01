DJ MARKET TALK: Spread de BTP-Bund a 10 anos demasiado contraído

(DJ Bolsa)--O spread entre as yields das BTP a 10 anos e das Bunds a 10 anos é de cerca de 15 pontos base mais contraído face à perspetiva de médio prazo do Citi Research, disse o estratega Aman Bansal. O consenso para o crescimento do PIB da Zona Euro em 2024 é de 0,5%, superior à previsão económica do Citi de uma contração de 0,3%. "No geral, prevemos que os spreads das obrigações da Zona Euro aumentem ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.