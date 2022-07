DJ MARKET TALK: Spreads BTP-Bund a 10 anos podem alargar para 250-275 pb

(DJ Bolsa)-- Eleições antecipadas em Itália podem levar o spread das yields das Bunds-BTP a 10 anos para 250-275 pontos-base, com o curto prazo da curva de títulos de Itália ainda mais vulnerável à previsão do risco de crédito, disseram os estrategas do Citi numa nota de research. O cenário de eleições parece agora mais provável, depois de três partidos terem retirado o apoio ao governo numa moç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

