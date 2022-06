DJ MARKET TALK: Spreads da periferia da Zona Euro podem subir; cautela é necessária

(DJ Bolsa)-- A Carmignac continua cautelosa sobre os spreads da periferia da Zona Euro, uma vez que espera margem para um maior alargamento, refere Gergely Majoros, membro do comité de investimento da firma. "No que diz respeito aos spreads da periferia, existe um debate animado sobre se o BCE vai apresentar um instrumento de 'estabilização' para impedir um impacto desproporcional dos aumentos das taxas de juro nos custos de financiamento ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

