DJ MARKET TALK: Spreads da Zona Euro devem alargar-se no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- Os spreads soberanos da Zona Euro devem subir no primeiro trimestre de 2024, afirmam os estrategas de taxas da Natixis Research. Os principais motores dos spreads serão a restrição quantitativa do Banco Central Europeu através da liquidação do Programa de Compras de Emergência da Pandemia e os elevados volumes de emissão de obrigações soberanas no início do ano, disseram. Os analistas preveem que ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.