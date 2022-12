DJ MARKET TALK: Spreads da Zona Euro devem atingir máximos no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- Os spreads das obrigações da Zona Euro devem aumentar e atingir um pico no primeiro trimestre de 2023, diz Ioannis Sokos, estratega do Deutsche Bank, num outlook para o próximo ano. Alguma compressão é provável a partir daí visto que o mercado vai focar-se em qualquer potencial reação do Banco Central Europeu contra os riscos de fragmentação, refere o estratega, esperando que esta compressão ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.