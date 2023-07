DJ MARKET TALK: Spreads da Zona Euro devem manter resiliência

(DJ Bolsa)-- Os spreads das yields das obrigações da Zona Euro devem continuar resilientes apesar de o Banco Central Europeu ter deixado de reinvestir os proveitos do Programa de Compra de Ativos, ou APP, ao passo que a emissão líquida de dívida soberana está em máximos históricos, dizem estrategas de taxas do Barclays. O risco-recompensa de uma redução sustentada dos spreads da Zona Euro não é tão ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.