DJ MARKET TALK: Spreads da Zona Euro podem aumentar no 1T

(DJ Bolsa)-- Os spreads das obrigações soberanas da Zona Euro devem aumentar mais, pelo menos no primeiro trimestre de 2023 devido aos fundamentais mais fracos, uma provável superação das expectativas da taxa terminal do Banco Central Europeu e uma nova vaga de emissão a atingir os mercados, dizem os estrategas de taxas do Société Générale. Os spreads aumentaram na semana passada com a mensagem do Banco Central Europeu ...