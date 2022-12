DJ MARKET TALK: Spreads das obrigações do governo da Zona Euro devem aumentar em 2023

(DJ Bolsa)-- Os spreads das obrigações soberanas da Zona Euro devem aumentar no início de 2023, já que as obrigações ainda estão caras e a oferta será elevada, antes de começar a restringir mais tarde, disseram os estrategas do J.P.Morgan em nota. "Prevemos um aumento contínuo do spread intra-UEM em 2023, dadas as avaliações ainda caras, a incerteza contínua da política macro/monetária ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.