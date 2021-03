DJ MARKET TALK: Spreads das yields BTP-Bund têm valor no longo prazo

(DJ Bolsa)-- Os estrategas de taxas do Mizuho veem um valor de longo prazo "muito bom" nos spreads das yields BTP-Bund, referem. Provavelmente existe também valor na fragilidade impulsiva que pode surgir de um desfecho dececionante da reunião de política monetária do BCE de quinta-feira, referem os estrategas. O spread das yields BTP-Bund a 10 anos segue em 99 pontos base, uma queda de 0,7 pontos base, de acordo com a Tradeweb. (emese.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

