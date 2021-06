DJ MARKET TALK: Spreads das yields da periferia da Zona Euro devem continuar baixos

(DJ Bolsa)-- Os spreads das yields das obrigações soberanas da periferia da Zona Euro vão continuar muito baixos nos próximos anos, apesar de alguns obstáculos, disse Franziska Palmas, economista de mercado da Capital Economics. Embora o risco de os eventos políticos poderem causar um aumento dos spreads da periferia da Zona Euro tenha diminuído recentemente, a retirada do apoio do Banco Central Europeu é uma preocupaç... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

