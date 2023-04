DJ MARKET TALK: Spreads das yields das obrigações europeias-Bunds estabilizam

(DJ Bolsa)-- Os spreads entre as obrigações soberanas da Zona Euro e as Bunds alemãs estabilizaram recentemente um pouco acima dos níveis do início de março, refere Sebastian Grupp, analista do DZ Bank, numa nota. "Embora os spreads das Bunds semi-centrais se tenham restringido nas últimas duas semanas, os [spreads] das OAT de França estavam ligeiramente superiores com os protestos sobre a reforma das pensões"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.