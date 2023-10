DJ MARKET TALK: Spreads de cédito high yield devem aumentar com volatilidade

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--Os spreads de crédito de alto rendimento devem aumentar ainda mais à medida que a volatilidade das obrigações dos EUA e da Europa permanece elevada, disse Sebastiano Chiodino, responsável de ativos de renda fixa da Generali Insurance Asset Management. "Cuidado com os spreads de crédito; eles não digerem facilmente fases prolongadas de volatilidade das taxas e podem agora descomprimir, especialmente nos escalõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.