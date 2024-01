DJ MARKET TALK: Spreads de crédito devem expandir-se nos próximos meses

(DJ Bolsa)-- Os spreads de crédito -- que medem a yield média das obrigações empresariais contra a congénere soberana -- devem expandir-se nos próximos meses, tornando os spreads atuais menos atrativos, dizem analistas da CreditSights numa nota. As condições económicas melhores que o esperado e as elevadas yields dos EUA tornam possível uma restrição dos spreads mas isso é improvável no curto prazo.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.