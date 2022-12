DJ MARKET TALK: Spreads europeus podem trazer oportunidades em 2023

(DJ Bolsa)-- Os spreads soberanos europeus devem oferecer oportunidades no próximo ano, diz a Aviva Investors no outlook para 2023. "Não devem restringir-se significativamente tendo em conta os fatores estruturais", diz a gestora de ativos. A gestora aponta para o potencial de qualquer surpresa hawkish nos parâmetros da restrição quantitativa do Banco Central Europeu, bem como um retorno em volume da oferta de obrigaçõ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.