DJ MARKET TALK: StanChart corta previsão de crescimento da China para 2023

(DJ Bolsa)-- O Standard Chartered reviu a previsão de crescimento do PIB da China em 2023 para 5,4%, contra 5,8%, dado o crescimento mais fraco do que o esperado no período de abril a maio. Analistas do banco acreditam que é improvável um grande estímulo, já que a meta oficial de crescimento do PIB de 5% do país é relativamente fácil de alcançar devido aos efeitos de base favoráveis. Mas consideram que é... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.