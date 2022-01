DJ MARKET TALK: Standard Chartered prevê mais subidas dos juros em 2022

(DJ Bolsa)--O Standard Chartered Bank aumenta as expectativas de que a Reserva Federal dos EUA aumente as taxas de juro em 2022 e prevê duas mexidas este ano, em vez da subida única esperada anteriormente, disseram Steve Englander, responsável de research global do G10 e de estratégia macro para a América do Norte, e o estratega de taxas dos EUA John Davies. O Standard Chartered antecipa agora aumentos das taxas de juro em março e junho ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

