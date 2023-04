DJ MARKET TALK: Standard Chartered revê em alta PIB da China no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O Standard Chartered aumentou a estimativa de crescimento do PIB no primeiro trimestre da China para 4,9% em termos homólogos, contra 3,5%, devido à base de comparação baixa do ano passado e ao sólido impulso subjacente do país após a reabertura, disseram os economistas Hunter Chan e Shuang Ding numa nota. No entanto, reduziram as previsões de crescimento do PIB no terceiro e quarto trimestres para 5,5% e 5,9%,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.