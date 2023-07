DJ MARKET TALK: Streamings da Apple, Amazon serão os mais atingidos pelas greves

(DJ Bolsa)-- A Apple e a Amazon estão numa pior situação do que as suas rivais do streaming devido às greves dos argumentistas e atores dos EUA, refere Tom Forte, analista da D.A. Davidson, numa nota de research. Os serviços de streaming das duas empresas dependem grandemente de conteúdos próprios nas suas plataformas, mas essas produções estão paradas. Concorrentes como a Netflix, por outro lado, dependem de uma ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.