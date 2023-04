DJ MARKET TALK: Stress da banca não impede BCE de subir taxas para 4%

(DJ Bolsa)-- A recente turbulência no setor bancário terá pouco impacto na política monetária da Zona Euro e não deve impedir o Banco Central Europeu de subir as taxas, diz Andrew Kenningham, economista-chefe da Capital Economics para a Europa, numa nota. Na verdade, as ações dos bancos da Zona Euro -- nenhum dos quais caiu, ao contrário do que aconteceu nos EUA e na Suíça -- têm subido de uma forma geral ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.