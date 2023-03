DJ MARKET TALK: Subida da confiança alemã reflete impulso dos preços baixos da energia

(DJ Bolsa)--O desagravamento da crise energética parece ser mais importante para as empresas alemãs do que o aumento dos custos dos empréstimos, disse Christian Schulz, vice-economista-chefe do Citi para a Europa, numa nota após a mais recente sondagem ao sentimento empresarial do Ifo. Ainda assim, o impacto das taxas de juro mais altas deve intensificar-se e é muito cedo para ver qualquer impacto da recente turbulência nos mercados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.