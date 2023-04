DJ MARKET TALK: Subida da indústria alemã pode impulsionar PIB no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A indústria alemã começou o ano a acelerar, o que oferece mais otimismo sobre as previsões de crescimento económico do país, referem os economistas da Pantheon Macroeconomics Claus Vistesen e Melanie Debono numa nota. A produção industrial, incluindo a construção, subiu 2,0% em cadeia em fevereiro e mesmo contabilizando uma queda esperada de 1,5% em março, a atividade industrial aumentaria 3,0% no ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.