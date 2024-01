DJ MARKET TALK: Subida da inflação mostra que é demasiado cedo para cortes do BCE

(DJ Bolsa)-- A inflação da Zona Euro acelerou como esperado em dezembro, mas esse aumento mostra que ainda é demasiado cedo para cortes de taxas do Banco Central Europeu, diz a economista-chefe do KfW, Fritzi Koehler-Geib, numa nota. A subida, para 2,9% face a 2,4% em novembro, deveu-se sobretudo ao menor efeito das medidas para combater a inflação dos preços da energia, que tinha sido reforçado pelo teto de preços imposto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.