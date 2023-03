DJ MARKET TALK: Subida da oferta de obrigações do BCE pode ser risco para euro

(DJ Bolsa)--Os planos de restrição quantitativa do Banco Central Europeu vão reforçar a oferta de obrigações no mercado e isso pode aumentar os riscos de fragmentação se a inflação se mostrar persistente, pressionando o euro, disse o MUFG Bank. "Acreditamos que a oferta adicional pode ser absorvida pelos mercados, mas se surgirem problemas, possivelmente vão aparecer em Itália e através do aumento ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.