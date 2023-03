DJ MARKET TALK: Subida da taxa de juro do BCE de 50pb ainda é esperada

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu ainda deve aumentar as taxas de juro em 50 pontos base na quinta-feira e fazer novos aumentos a partir dessa altura, embora deva agir com mais cautela a partir de agora, disse Roxane Spitznagel, economista da Vanguard. "Ainda prevemos que o BCE aumente as taxas em 50 pontos base na quinta-feira", disse Spitznagel, acrescentando que a Vanguard prevê efeitos limitados do colapso do Silicon Valley Bank para a Europa,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.