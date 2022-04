DJ MARKET TALK: Subida da taxa de juro do BCE no 3T parece garantida - Danske Bank

(DJ Bolsa)--O aumento da taxa de juros pelo Banco Central Europeu no terceiro trimestre parece "acordo fechado", com julho também em jogo, diz Piet Haines Christiansen, estratega-chefe de ativos de rendimento fixo do Danske Bank. "Que tipo de divulgação de dados antes de junho/julho pode fazer o BCE esperar?", pergunta Christiansen. "Os dados recebidos nos próximos meses devem revelar uma inflação alta e, se ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone