DJ MARKET TALK: Subida da visibilidade da Allianz para 2022 é encorajadora

(DJ Bolsa)-- A Allianz reforçou a confiança na mais recente apresentação a investidores, que lidou com as unidades regionais e especializadas que compõem 15% dos lucros operacionais, referem os analistas do Berenberg Michael Huttner e Thomas Bateman numa nota. Existe agora uma perspetiva mais clara sobre o impacto da inflação na seguradora alemã -- negativo no negócio de propriedades e danos, mas gerível -- e da subida ...

